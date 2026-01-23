Yassine Bounou prouve encore une fois qu’il est le gardien le plus classe du monde
Le lion est de retour. Le club d’Al-Hilal a publié une vidéo du retour de Kalidou Koulibaly, accueilli comme il se doit après la CAN : gâteau, sourires et accolades dans le vestiaire.
Champion d’Afrique avec le Sénégal, l’ancien Napolitain a reçu l’ovation de tout un groupe, dans une ambiance loin du chaos qui a entouré la finale. Une séquence simple, presque banale, mais qui tranche avec les débats enflammés de ces derniers jours. À Riyad, on a surtout célébré un titre et un joueur respecté.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
