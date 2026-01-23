Andrew Robertson prêt à quitter Liverpool pour un autre club anglais ?
La fin d’une histoire d’amour anglo-écossaise ? Comme le rapporte le Guardian , Tottenham serait en négociations pour recruter le latéral gauche Andrew Robertson .
L’Écossais de 31 ans souhaiterait changer de club après huit ans et demi passés à Liverpool, et les Reds seraient également disposés à le laisser partir, son contrat arrivant à expiration en juin. En raison de l’indisponibilité jusqu’à la fin de la saison du latéral gauche titulaire Ben Davies, les Spurs ont un besoin urgent de renfort à ce poste.…
JE pour SOFOOT.com
