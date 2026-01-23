Coup dur pour l'OL avec un nouveau blessé
Cheville en berne. Dans la bataille en Ligue Europa contre les Young Boys Berne (1-0) ce jeudi, l’OL aura perdu son latéral gauche, Nicolas Tagliafico, blessé à la cheville droite. L’international argentin, sorti pour blessure à la pause, sera indisponible un mois , a prévenu ce vendredi l’entraîneur de l’OL Paulo Fonseca.
Un onze à remanier à Metz
Petite complication, l’infirmerie est déjà bien garnie à Lyon : le Brésilien Abner Vinicius, qui aurait pu le remplacer à Metz dimanche en championnat, est également blessé aux adducteurs et reste très incertain. « Nous avons besoin de le voir à l’entraînement (ce vendredi après-midi à partir de 16h30), poursuivait l’entraîneur portugais. On verra aussi demain (samedi). Ce sera difficile pour dimanche. » …
