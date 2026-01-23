Bruno Genesio aurait demandé à quitter le LOSC

Lille sans la tentation. Le LOSC aurait préféré rester en 2025, vu le début d’année compliqué des Dogues, qui ont commencé 2026 avec quatre défaites en autant de matchs, dans trois compétitions différentes.

Celle contree le Celta, ce jeudi soir, en Ligue Europa (2-1) pourrait laisser quelques traces. Selon les informations de RMC Sport, Bruno Genesio aurait proposé sa démission, qui aurait été refusée par son président Olivier Létang.…

CG pour SOFOOT.com