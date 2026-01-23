 Aller au contenu principal
Bruno Genesio aurait demandé à quitter le LOSC
23/01/2026 à 18:53

Lille sans la tentation. Le LOSC aurait préféré rester en 2025, vu le début d’année compliqué des Dogues, qui ont commencé 2026 avec quatre défaites en autant de matchs, dans trois compétitions différentes.

Celle contree le Celta, ce jeudi soir, en Ligue Europa (2-1) pourrait laisser quelques traces. Selon les informations de RMC Sport, Bruno Genesio aurait proposé sa démission, qui aurait été refusée par son président Olivier Létang.…

CG pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Yassine Bounou prouve encore une fois qu’il est le gardien le plus classe du monde
    Yassine Bounou prouve encore une fois qu’il est le gardien le plus classe du monde
    information fournie par So Foot 23.01.2026 18:39 

    Le lion est de retour. Le club d’Al-Hilal a publié une vidéo du retour de Kalidou Koulibaly, accueilli comme il se doit après la CAN : gâteau, sourires et accolades dans le vestiaire. Champion d’Afrique avec le Sénégal, l’ancien Napolitain a reçu l’ovation de tout ... Lire la suite

  • Dante : « C’est quoi ça, la saison de trop ? »
    Dante : « C’est quoi ça, la saison de trop ? »
    information fournie par So Foot 23.01.2026 17:36 

    Ligue 1+ diffuse le deuxième épisode de The Last Dante consacré au défenseur de l'OGC Nice. Dante fait-il la saison de trop ? A l’occasion de son retour de blessure, la chaine Ligue 1+ diffuse dès ce vendredi soir le deuxième épisode de la série « The Last Dante ... Lire la suite

  • Coup dur pour l'OL avec un nouveau blessé
    Coup dur pour l'OL avec un nouveau blessé
    information fournie par So Foot 23.01.2026 17:33 

    Cheville en berne. Dans la bataille en Ligue Europa contre les Young Boys Berne (1-0) ce jeudi, l’OL aura perdu son latéral gauche, Nicolas Tagliafico, blessé à la cheville droite. L’international argentin, sorti pour blessure à la pause, sera indisponible un mois ... Lire la suite

  • Andrew Robertson prêt à quitter Liverpool pour un autre club anglais ?
    Andrew Robertson prêt à quitter Liverpool pour un autre club anglais ?
    information fournie par So Foot 23.01.2026 17:30 

    La fin d’une histoire d’amour anglo-écossaise ? Comme le rapporte le Guardian , Tottenham serait en négociations pour recruter le latéral gauche Andrew Robertson . L’Écossais de 31 ans souhaiterait changer de club après huit ans et demi passés à Liverpool, et les ... Lire la suite

