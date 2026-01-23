Dante : « C’est quoi ça, la saison de trop ? »
Ligue 1+ diffuse le deuxième épisode de The Last Dante consacré au défenseur de l'OGC Nice.
Dante fait-il la saison de trop ? A l’occasion de son retour de blessure, la chaine Ligue 1+ diffuse dès ce vendredi soir le deuxième épisode de la série « The Last Dante » – super titre – consacrée évidemment au défenseur brésilien de l’OGC Nice.
Dans cette opus, le joueur revient notamment sur les difficultés qu’il a pu rencontrer et qui ont amené des supporters ou des observateurs à penser qu’il faisait peut-être la saison de trop.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer