Dante : « C’est quoi ça, la saison de trop ? »
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 17:36

Ligue 1+ diffuse le deuxième épisode de The Last Dante consacré au défenseur de l'OGC Nice.

Dante fait-il la saison de trop ? A l’occasion de son retour de blessure, la chaine Ligue 1+ diffuse dès ce vendredi soir le deuxième épisode de la série « The Last Dante » – super titre – consacrée évidemment au défenseur brésilien de l’OGC Nice.

Dans cette opus, le joueur revient notamment sur les difficultés qu’il a pu rencontrer et qui ont amené des supporters ou des observateurs à penser qu’il faisait peut-être la saison de trop.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
