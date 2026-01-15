Yassine Bounou donne son secret pour les séances de tirs au but

Yassine Bounou donne son secret pour les séances de tirs au but

Tous les héros n’ont pas de capes, et celui-ci porte des gants. Ce mercredi soir, l’atmosphère était irrespirable dans le stade plein à craquer de Rabat à l’occasion du choc entre le Maroc et le Nigeria (0-0, 4-2 TAB). Il fallait un sacré coup de main pour donner un peu d’air à des supporters sous tension.

C’est Yassine Bounou, dont la cote de popularité dépasse désormais à coup sûr celle du chanteur de U2, qui a endossé le costume de sauveur. Le gardien marocain , déjà auteur d’arrêts sensationnels pendant le match, s’est particulièrement illustré lors de cette séance de tirs au but en arrêtant deux frappes nigérianes.…

SW pour SOFOOT.com