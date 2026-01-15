 Aller au contenu principal
Yassine Bounou donne son secret pour les séances de tirs au but
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 12:14

Tous les héros n’ont pas de capes, et celui-ci porte des gants. Ce mercredi soir, l’atmosphère était irrespirable dans le stade plein à craquer de Rabat à l’occasion du choc entre le Maroc et le Nigeria (0-0, 4-2 TAB). Il fallait un sacré coup de main pour donner un peu d’air à des supporters sous tension.

C’est Yassine Bounou, dont la cote de popularité dépasse désormais à coup sûr celle du chanteur de U2, qui a endossé le costume de sauveur. Le gardien marocain , déjà auteur d’arrêts sensationnels pendant le match, s’est particulièrement illustré lors de cette séance de tirs au but en arrêtant deux frappes nigérianes.…

SW pour SOFOOT.com

