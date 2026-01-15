 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 12:51

Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid

Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid

Il vaut mieux l’avoir dans la poche. Battu par Albacete (3-2), pensionnaire de D2, le Real Madrid a quitté la Coupe du Roi dès les huitièmes de finale ce mercredi. Une gueule de bois que son entraîneur Álvaro Arbeloa a tenté d’adoucir en louant copieusement la prestation de son attaquant brésilien . « C’est le Vinícius que je veux voir », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match.

Le Vinícius des bons jours

Fraîchement arrivé sur le banc madrilène, Arbeloa a donc fait un pas de côté par rapport à la débâcle de son équipe pour brosser dans le sens du poil l’ailier gauche et même toute son équipe qu’il n’a pas voulu accabler. « Un »Vini » qui ose, qui prend ses responsabilités, qui déséquilibre l’adversaire. Comme tout le monde, il aura parfois des jours meilleurs, et d’autres moins bons, mais j’ai vu un Vinícius engagé, un »Vini » qui est capitaine , s’est-il enflammé. Je suis sûr qu’il va nous offrir de grandes soirées. J’en suis convaincu, et si le Real Madrid veut remporter des titres, nous avons besoin qu’il soit au meilleur de sa forme. »

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but
    Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but
    information fournie par So Foot 15.01.2026 13:15 

    Au cours de la séance de tirs au but face au Nigeria, le portier du Maroc Yassine Bounou s’est illustré avec une parade originale, à base de pas chassés suivis d'une manchette. Le portier du Maroc a parlé d’ « intuition » et de « chance » avec une certaine dose ... Lire la suite

  • Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille
    Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille
    information fournie par So Foot 15.01.2026 13:11 

    Les bijoux de la couronne volés, et maintenant un joyau du PSG fragilisé. Le club de la capitale (celui qui s’est fait sortir en seizièmes de finale de Coupe de France) a annoncé ce jeudi l’absence de João Neves pour la réception du LOSC vendredi. Neves a connu ... Lire la suite

  • Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga
    Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga
    information fournie par So Foot 15.01.2026 12:41 

    La saison de tous les records. Avec sa victoire 3-1 contre Cologne ce mercredi soir, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga . Jamais une équipe allemande n’avait été aussi performante sur une phase aller de championnat. Le Rekordmeister , qui porte ... Lire la suite

  • La délicate attention d'Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain
    La délicate attention d'Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain
    information fournie par So Foot 15.01.2026 12:35 

    Se qualifier en finale, ça coûte un bras. Dans la folie du tir au but victorieux, un supporter marocain venu de Bourgogne s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment : mouvement de foule, chute, clavicule déplacée, direction l’infirmerie du stade Prince ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank