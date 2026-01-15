Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid

Il vaut mieux l’avoir dans la poche. Battu par Albacete (3-2), pensionnaire de D2, le Real Madrid a quitté la Coupe du Roi dès les huitièmes de finale ce mercredi. Une gueule de bois que son entraîneur Álvaro Arbeloa a tenté d’adoucir en louant copieusement la prestation de son attaquant brésilien . « C’est le Vinícius que je veux voir », a-t-il déclaré en conférence de presse d’après match.

Le Vinícius des bons jours

Fraîchement arrivé sur le banc madrilène, Arbeloa a donc fait un pas de côté par rapport à la débâcle de son équipe pour brosser dans le sens du poil l’ailier gauche et même toute son équipe qu’il n’a pas voulu accabler. « Un »Vini » qui ose, qui prend ses responsabilités, qui déséquilibre l’adversaire. Comme tout le monde, il aura parfois des jours meilleurs, et d’autres moins bons, mais j’ai vu un Vinícius engagé, un »Vini » qui est capitaine , s’est-il enflammé. Je suis sûr qu’il va nous offrir de grandes soirées. J’en suis convaincu, et si le Real Madrid veut remporter des titres, nous avons besoin qu’il soit au meilleur de sa forme. » …

CM pour SOFOOT.com