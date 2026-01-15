 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 13:15

Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but

Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but

Au cours de la séance de tirs au but face au Nigeria, le portier du Maroc Yassine Bounou s’est illustré avec une parade originale, à base de pas chassés suivis d'une manchette. Le portier du Maroc a parlé d’ « intuition » et de « chance » avec une certaine dose de fausse modestie. Ne s’agit-il pas plutôt d’une stratégie bien rodée ? Petite sélection d’éléments de comparaison.

Dans son ouvrage Goals , tout juste paru aux éditions Marabout, le journaliste Maxime Brigand rappelle pour la énième fois que, non, une séance de tirs au but n’est pas une « loterie », contrairement à ce qu’affirmait Bright Osayi-Samuel au sortir de l’élimination du Nigeria face au Maroc en demi-finale de la CAN 2025, lors de laquelle Yassine Bounou a qualifié le Maroc en sortant, debout sur ses appuis, la tentative de Bruno Onyemaechi d’une manchette du bras après un subtil déplacement latéral. « Il est important de dégager ici au loin l’idée d’une quelconque loterie […]. Il en va de même pour les choix de côté d’un gardien, qui auront nécessairement un impact sur les décisions des tireurs adverses au fil d’une séance », avance l’auteur.

<iframe loading="lazy" title="Nigeria vs Morocco | Yassine Bounou's bizarre save in the penalty shootout | AFCON 2025" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/X_Kw65rK39c?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille
    Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille
    information fournie par So Foot 15.01.2026 13:11 

    Les bijoux de la couronne volés, et maintenant un joyau du PSG fragilisé. Le club de la capitale (celui qui s’est fait sortir en seizièmes de finale de Coupe de France) a annoncé ce jeudi l’absence de João Neves pour la réception du LOSC vendredi. Neves a connu ... Lire la suite

  • Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid
    Álvaro Arbeloa câline Vinícius et son équipe après l’élimination du Real Madrid
    information fournie par So Foot 15.01.2026 12:51 

    Il vaut mieux l’avoir dans la poche. Battu par Albacete (3-2), pensionnaire de D2, le Real Madrid a quitté la Coupe du Roi dès les huitièmes de finale ce mercredi. Une gueule de bois que son entraîneur Álvaro Arbeloa a tenté d’adoucir en louant copieusement la ... Lire la suite

  • Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga
    Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga
    information fournie par So Foot 15.01.2026 12:41 

    La saison de tous les records. Avec sa victoire 3-1 contre Cologne ce mercredi soir, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga . Jamais une équipe allemande n’avait été aussi performante sur une phase aller de championnat. Le Rekordmeister , qui porte ... Lire la suite

  • La délicate attention d'Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain
    La délicate attention d'Eliesse Ben Seghir envers un supporter marocain
    information fournie par So Foot 15.01.2026 12:35 

    Se qualifier en finale, ça coûte un bras. Dans la folie du tir au but victorieux, un supporter marocain venu de Bourgogne s’est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment : mouvement de foule, chute, clavicule déplacée, direction l’infirmerie du stade Prince ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank