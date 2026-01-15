Comme Bounou, ces gardiens ont innové lors d'un tir au but

Au cours de la séance de tirs au but face au Nigeria, le portier du Maroc Yassine Bounou s’est illustré avec une parade originale, à base de pas chassés suivis d'une manchette. Le portier du Maroc a parlé d’ « intuition » et de « chance » avec une certaine dose de fausse modestie. Ne s’agit-il pas plutôt d’une stratégie bien rodée ? Petite sélection d’éléments de comparaison.

Dans son ouvrage Goals , tout juste paru aux éditions Marabout, le journaliste Maxime Brigand rappelle pour la énième fois que, non, une séance de tirs au but n’est pas une « loterie », contrairement à ce qu’affirmait Bright Osayi-Samuel au sortir de l’élimination du Nigeria face au Maroc en demi-finale de la CAN 2025, lors de laquelle Yassine Bounou a qualifié le Maroc en sortant, debout sur ses appuis, la tentative de Bruno Onyemaechi d’une manchette du bras après un subtil déplacement latéral. « Il est important de dégager ici au loin l’idée d’une quelconque loterie […]. Il en va de même pour les choix de côté d’un gardien, qui auront nécessairement un impact sur les décisions des tireurs adverses au fil d’une séance », avance l’auteur.

Par Julien Duez pour SOFOOT.com