Le Bayern de Vincent Kompany bat un record de Pep Guardiola en Bundesliga

La saison de tous les records. Avec sa victoire 3-1 contre Cologne ce mercredi soir, le Bayern a établi un nouveau record en Bundesliga . Jamais une équipe allemande n’avait été aussi performante sur une phase aller de championnat.

Le Rekordmeister , qui porte décidément bien son surnom, totalise 47 points en 17 matchs, avec une différence de buts impressionnante de +53. Interrogé sur cette nouvelle marque historique lors de la conférence de presse d’après-match à Cologne, l’entraîneur bavarois Vincent Kompany a fait l’éloge à son équipe : « Établir un nouveau record dans un club comme celui-ci est incroyablement difficile. C’est pourquoi je dis aux joueurs : vous l’avez fait, félicitations. » …

JE pour SOFOOT.com