Un milieu du PSG forfait pour la réception de Lille
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 13:11

Les bijoux de la couronne volés, et maintenant un joyau du PSG fragilisé. Le club de la capitale (celui qui s’est fait sortir en seizièmes de finale de Coupe de France) a annoncé ce jeudi l’absence de João Neves pour la réception du LOSC vendredi.

Neves a connu plusieurs pépins cette saison

Voilà qui n’arrange pas les hommes de Luis Enrique, toujours distancés d’un point de la première place du championnat, tenue par le solide RC Lens de Pierre Sage. D’autres échéances, dont la Ligue des champions, approchent également à grands pas.…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

