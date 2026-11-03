Yannick Cahuzac ne veut pas encore sortir la calculette

Pas encore l’heure de s’alarmer. Après n’avoir pris que trois points en deux matchs, le RC Lens reçoit Côme ce mercredi soir avec déjà l’obligation de prendre des points pour ne pas perdre espoir . « Je ne suis pas forcément dans les calculs , a tenté de dédramatiser l’entraîneur artésien Yannick Cahuzac à quelques heures du rendez-vous. Nous savons que nous allons affronter une grande équipe, avec un vrai projet de jeu et une véritable identité. Nous avons vraiment à coeur de réaliser un grand match chez nous, devant notre public, pour retrouver de la confiance et proposer du contenu qui nous permettra, je l’espère, d’obtenir un grand résultat. »

Bollaert au soutien ?

Un stade Bollaert qui devra faire front derrière ses hommes , malgré les récentes tensions et l’interdiction de déplacement notamment lors du derby à Lille après le jet de fumigènes à Bruges. « Je n’ai même pas envie de rentrer dans le débat , a botté en touche Cahuzac. Nous savons que nous avons un public formidable qui sera derrière nous si nous mettons les ingrédients nécessaires pour l’emmener. Nous allons nous concentrer sur nous-mêmes et sur ce que nous devons mettre en place pour obtenir le soutien de ce douzième homme, qui est très important. » …

TB pour SOFOOT.com