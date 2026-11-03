Les choix de Luis Enrique à Villarreal

Onze hommes pour danser sous la pluie. Confronté à plusieurs absences importantes (Marquinhos, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia), Luis Enrique a tranché concernant les noms à cocher sur la feuille de match pour ce choc sur la pelouse de Villarreal sous un joli déluge . Illya Zabarnyi et Lucas Hernandez débuteront notamment en défense pour le PSG, aux côtés des indéboulonnables Achraf Hakimi et Willian Pacho.

Pas de surprise dans l’entrejeu, si ce n’est que Warren Zaïre-Emery prendra d’abord place sur le banc. Enfin devant Désiré Doué, Senny Mayulu et Maghnès Akliouche auront pour mission de faire couler le sous-marin jaune . Le titi évoluera donc à nouveau en pointe, comme notamment à Barcelone la saison dernière. Buteur lors de ses deux derniers matchs avec les Rouge et Bleu, Mika Godts sera donc le joker de luxe. Tout comme Ferran Torres, en panne d’inspiration ces dernières semaines. À noter que côté Villarreal, George Mikautadze débute sur le banc.…

TB pour SOFOOT.com