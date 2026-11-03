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Galatasaray et le Sporting CP à la fête
information fournie par So Foot 03/11/2026 à 20:40

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Galatasaray et le Sporting CP à la fête

Galatasaray et le Sporting CP à la fête

Trois minutes de fureur. D’abord à deux doigts de la catastrophe sur ce poteau de Jamie Leweling, Galatasaray n’a ensuite eu besoin que de quelques instants pour faire plier Stuttgart (2-0) . Un succès qui porte le sceau d’un homme : Alexeï Batrakov . L’international russe ouvre d’abord le score après un centre mal repoussé par la défense allemande (1-0, 12 e ) puis breake dans la foulée d’une frappe croisée entre les jambes de Fabian Bredlow (2-0, 15 e ) . Le début d’un festival offensif du côté d’Istanbul ? Pas vraiment, malgré les grands espaces et les occasions qui se multiplient de part et d’autre. Mais même quand Chris Führich croit réduire le score, Deniz Undav est hors-jeu au départ de l’action. Avec désormais six points, les Turcs se replacent.

Le Sporting regarde vers le haut

Du côté de Stamford Bridge, le Sporting CP est allé chercher un troisième succès en quatre journées grâce à un but plein d’opportunisme d’Issa Doumbia (0-1, 59 e ) . En attendant l’arrivée de Paulo Fonseca, le club lisboète grimpe provisoirement dans le Top 5 de cette phase de ligue .…

TB pour SOFOOT.com

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