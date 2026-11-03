Aucun match pendant les trois prochains jours en Espagne

Le monde du football est en deuil. Quelques heures après l’annonce du décès tragique de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel en plein match, la fédération espagnole a annoncé qu’aucune rencontre n’aurait lieu ces jours-ci dans le pays (à l’exception des affiches européennes). Les matchs de Coupe du Roi et Coupe de la Reine programmés entre ce mardi et jeudi ont ainsi été reportés à une date ultérieure. Les deux compétitions « suspendront leurs activités en signe de respect et de solidarité les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 novembre, dates auxquelles étaient prévues respectivement différentes rencontres du premier et du troisième tour » , peut-on lire dans le communiqué publié par l’instance.

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TB pour SOFOOT.com