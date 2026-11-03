Une minute de silence avant Villarreal-PSG

L’heure de l’hommage. Avant la rencontre entre Villarreal et le PSG, comptant pour la 4e journée de la Ligue des champions, une minute de silence sera observée ce mardi soir. Cette décision a été prise à la suite du décès tragique de Jesús de Miguel , attaquant de Tenerife, ce mardi matin, ainsi qu’en hommage aux 69 victimes de l’accident ferroviaire survenu la semaine passée au sud de Madrid.

Déjà un recueillement en Youth League

Plus tôt dans la journée, un moment de recueillement avait eu lieu lors de la rencontre de Youth League remportée par Villarreal face à Paris (3-0). Dans ce contexte particulièrement lourd, le club de la capitale devra tenter de poursuivre son sans-faute pour conserver sa place de leader de la phase régulière. Pour rappel, la fédération espagnole a annoncé ce mardi qu’ aucune rencontre n’aurait lieu durant les trois prochains jours en Espagne (à l’exception des affiches européennes).…

TM pour SOFOOT.com