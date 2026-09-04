Yann Gboho s'envole en Premier League
Coventry tient son 398 225 e habitant. Yann Gboho rejoint officiellement les Sky Blues en provenance du Téfécé . Le montant de la transaction et la durée du contrat n’ont pour l’instant pas été indiqués, mais on peut prévoir que Toulouse touche une belle petite somme pour la vente d’un joueur qui aura disputé 89 matchs sous les couleurs violettes pour 19 buts. Il était de plus, jusqu’à jeudi soir, annoncé à Kansas City contre 15 millions d’euros.
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