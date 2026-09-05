Le PSG bousculé, la Ligue 1 requinquée

Battu à domicile par Monaco, le PSG attend toujours sa première victoire en championnat, pendant que ses rivaux prennent le large. De quoi rêver d'un championnat enfin disputé, où Paris pourrait un peu se faire bouger, sans pouvoir tranquillement penser à la Ligue des champions. Chiche ?

Dans le foot, on parle souvent de planètes qui s’alignent pour justifier d’un événement favorable. Une façon de justifier l’irrationnel et peut-être de sortir les maths de l’équation, dans un sport où la data prend une part de plus en plus importante. Sauf que ce vendredi soir, les maths sont implacables : en trois matchs, Paris a pris 2 points, est douzième de Ligue 1, avec encore plusieurs poursuivants à regarder jouer ce weekend. De l’autre côté, Monaco en est à trois victoires en trois matchs et compte 9 points du haut de son trône de leader. Et au passage, l’ASM vient de gagner pour la deuxième fois de suite au Parc.

Paris, champion courbé

Avec huit titres de champion de France en poche sur les 10 derniers décernés en Ligue 1, on peut aisément dire que le PSG tyrannise la Ligue 1. Par deux fois donc, il a flanché, ou plutôt, Monaco et Lille pour les citer, ont surperformé. Un élément à prendre en compte à l’heure où c’est Paris qui baisse le pied en ce début de saison. Comme si, pour reprendre les maths, sa courbe de performance tendait à décroître. Elle pourrait vite remonter, mais pour la première fois depuis de longues années, on dirait bien qu’elle ne s’apprête pas forcément à suivre un chemin parallèle à celle des autres écuries du championnat. Peut-être même, pourraient-elles se croiser durant l’année.…

Par Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com