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Luis Enrique : « On méritait clairement la victoire »
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 23:49
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Luis Enrique : « On méritait clairement la victoire »

Luis Enrique : « On méritait clairement la victoire »

Méthode Coué. Suite au revers du PSG face à Monaco ce vendredi soir (1-2), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, n’avait logiquement pas le cœur à la fête après ces retrouvailles gâchées au Parc des Princes et ce quatrième match consécutif sans victoire pour le club de la capitale : « La défaite, c’est le pire moment pour un entraîneur », a soupiré celui qui vient de prolonger jusqu’en 2030. « J’accepte ma responsabilité en tant qu’entraîneur. Je suis content de ce que j’ai vu, c’est le début de la saison, on n’est pas encore à notre niveau mais j’ai vu beaucoup de choses positives, on mérite la victoire, clairement. Mais c’est comme ça le football. »

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