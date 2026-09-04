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Le Real Madrid concède sa première défaite de la saison
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 23:29
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