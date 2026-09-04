Le Real Madrid concède sa première défaite de la saison
Betis 1-0 Real Madrid
But : Parrott (81 e )
Premier accroc.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Le Real Madrid concède sa première défaite de la saison
But : Parrott (81 e )
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Méthode Coué. Suite au revers du PSG face à Monaco ce vendredi soir (1-2), l’entraîneur parisien, Luis Enrique, n’avait logiquement pas le cœur à la fête après ces retrouvailles gâchées au Parc des Princes et ce quatrième match consécutif sans victoire pour le ... Lire la suite
Toujours en quête d'un premier succès en Ligue 1, le PSG reste trop friable défensivement en ce début de saison et s'est incliné vendredi contre l'AS Monaco (2-1), seul leader du championnat. Pour leur premier match de la saison au Parc des Princes, sur une nouvelle ... Lire la suite
Longtemps conquérant et dominateur pour sa première au Parc des Princes cette saison, le Paris-SG s'est effondré en seconde période pour finalement s'incliner face à l'AS Monaco, qui prend seule la tête du championnat (1-2). Cette fois, aucun miracle n'a eu lieu ... Lire la suite
Ipswich 0-2 Liverpool Buts : Isak (6 e et 9 e ) pour les Reds Gakpo-Isak, la connexion parfaite.… AL pour SOFOOT.com
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