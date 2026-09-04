Yann Gboho pourrait bien rester à Toulouse

Ce jeudi soir, Yann Gboho n’était pas sur la pelouse et même dans le groupe contre Lille. Pas blessé, pas suspendu : simplement prisonnier du mercato. Alors que le Sporting Kansas City poussait depuis plusieurs semaines pour attirer le milieu offensif de 25 ans, le transfert semblait devoir se faire dans les dernières heures du marché américain. Finalement, il n’en sera rien. Les négociations ont définitivement capoté, pour une raison qui reste encore inconnue .

Le mercato lui a posé un lapin

Le président toulousain Olivier Cloarec était pourtant aussi perdu que tout le monde quelques heures avant le verdict. « On est dans l’attente, il devrait y avoir un dénouement dans les prochaines heures. Dans quel sens ça va basculer, je ne peux pas vous le dire » , expliquait-il ce jeudi soir. Spoiler : ça a basculé du mauvais côté pour le joueur.…

AC pour SOFOOT.com