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Non José Mourinho, la Ligue 1 n’est pas un championnat tranquille
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 12:48
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Non José Mourinho, la Ligue 1 n’est pas un championnat tranquille

Non José Mourinho, la Ligue 1 n’est pas un championnat tranquille

D’après José Mourinho, la Ligue 1 est un championnat sans pression, contrairement à la Liga. Une idée reçue, évidemment, qu’il est encore nécessaire de démonter.

En conférence de presse ce jeudi, José Mourinho a fait sa petite distribution médiatique habituelle, en répondant sans détour à chacune des questions qui lui ont été posées. Parmi elles, l’interrogation concernant l’intensité mise chaque saison par le Real Madrid ou le FC Barcelone. Réponse de Mourinho : « Dans certains championnats, les champions ne sont pas obligés de gagner à chaque fois. En France ou en Allemagne, ils ont l’esprit tranquille, par exemple, parce qu’ils savent qu’ils vont être champions. » Un bourre-pif de plus envoyé au visage de la Ligue 1, pâtissant encore de son image de championnat sans relief et voué à être remporté par le PSG. Et pourtant, ce n’est pas vrai.

Alors oui, le PSG version Qatar a brouillé l’écosystème économique en se renforçant sans limite, se donnant donc plus de chances de remporter le titre. Mais encore faut-il faire le travail sur le terrain. Derrière Paris en effet, le wagon est souvent serré. Marseille, Lyon, Monaco, Lille ou Rennes font toujours office de poil à gratter, tandis que de nouveaux acteurs comme Lens ou Strasbourg ont fait leur apparition dans ce paysage concurrentiel. La saison dernière par exemple, les Lensois ont mené la barque durant une bonne partie de l’exercice, avant de tomber avec les honneurs. Dans son argumentaire, José Mourinho s’est aussi attardé sur la pression, visiblement plus présente en Espagne qu’ailleurs : « Ici, c’est difficile. Cette pression est présente semaine après semaine. Tout résultat autre qu’une victoire est considéré comme un mauvais résultat. Et cette pression pèse lourdement sur les équipes qui doivent disputer un championnat présentant ces caractéristiques. »

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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