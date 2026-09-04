Les Toulousaines auront droit à quatre Stadium
Un retour en grand. Après treize ans d’absence dans l’élite du foot féminin, les Toulousaines retrouvent l’Arkema Première Ligue ce samedi contre Montpellier. Mais, pour leur premier match à domicile, contre Le Havre le 12 septembre, pas question de jouer au Stade de la Ramée, l’enceinte qui les accueillera pour la plupart des rencontres de la saison. Non, ce sera au Stadium de Toulouse, et en plus c’est gratuit.
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