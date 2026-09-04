Ces joueurs qui n'ont pas marqué 100 buts en Ligue 1

Ce samedi 29 août, pendant que Bison futé affichait rouge sur le sens des retours, que Blandine L'Hirondel remportait son premier UTMB et que les Islandais refusaient de rouvrir des négociations pour entrer dans l'Union européenne, Florian Thauvin plantait lui son centième but en Ligue 1. Une performance qui le place à 199 buts derrière Delio Onnis et 155 derrière Bernard Lacombe, mais surtout parmi les 89 historiques qui ont passé cette barre des 100 buts. Et devant les innombrables joueurs qui ne l'ont pas franchie.

Philippe Anziani , 99 buts

Merde alors… 99 buts et pas 100. C’est comme plier une feuille sans que les deux côtes ne soient symétriques. Comme enfiler une housse de couette et laisser des bosses. C’est bien, le travail est fait, mais on a toujours l’impression qu’il manque un petit quelque chose. Plutôt milieu offensif que buteur pur, Anziani a reculé sur le terrain au fil de sa carrière. Après avoir tapé la barre des 10 à Sochaux, Monaco et Nantes, ce bon vieux Philippe a terminé en douceur du côté de Toulon et Martigues, avec à peine plus de 10 pions sur ces cinq dernières saisons dans l’élite. Il doit être du genre à laisser deux ou trois céréales dans le paquet quasiment vide.

Djibril Cissé, 96 buts

Des saisons à 26 buts, d’autres à 16 et certaines à 0. C’est le coût de l’inconstance ? Plus sérieusement, le Djib’ est resté bloqué à 4 petits buts de la barre des 100. Un crève-cœur qu’il pourra allouer à son dernier passage en Ligue 1 du côté de Bastia, durant lequel il aura surement été plus concentré par le Brocciu et les siestes corses. Signant au final un famélique bilan de 2 buts en 23 matchs joués de Ligue 1 avec I Lioni di Furiani. Un mariage raté qui lui procurera d’éternels regrets : en 2020, Cissé pensait à revenir en Ligue 1 pour finir le boulot et planter 4 buts. Il aura préféré les sirènes gréco-américaines du Panathinaikos Chicago. Tout ca pour bouffer du tzatziki à la sauce biggy .…

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com