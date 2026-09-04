Un international français absent du groupe du PSG face à Monaco
Sur la touche. Pressenti comme titulaire sur le flanc gauche de la défense parisienne en l’absence de Nuno Mendes qui purge son troisième et dernier match de suspension, Lucas Digne n’a pourtant pas été retenu par Luis Enrique en vue de la réception de l’AS Monaco ce vendredi.
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