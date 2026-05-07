Endrick prend la défense de Mbappé

L’attaquant est le premier défenseur. Endrick a parfaitement appliqué le célèbre adage de Johan Cruyff pour évoquer Kylian Mbappé, son coéquipier au Real Madrid, constamment critiqué sur son influence dans le jeu du club merengue . Le jeune brésilien, actuellement en prêt à l’Olympique lyonnais, s’est confié à ce sujet dans le dernier numéro de SO FOOT : « Honnêtement, je m’en fiche un peu (de ce qui est dit sur Mbappé) . Moi, ce que je vois, c’est qu’il aide le Real en marquant beaucoup de buts. J’espère d’ailleurs qu’il remportera à nouveau le soulier d’or européen, comme il l’a fait la saison dernière. »

Les bons conseils de Kyks

Arrivés en même temps au Real Madrid, Endrick et Mbappé ont noué une relation de confiance lors d’une trêve internationale à laquelle les deux buteurs n’ont pas pris part. « On s’est retrouvés un peu seuls à Madrid. À la fin des entraînements, on restait tous les deux à enchaîner les frappes, il me donnait des conseils sur sa façon de tirer , révèle le natif de Taguatinga. Là j’avais juste pour moi un joueur qui a remporté la Coupe du monde à 19 ans et qui marque plus de 40 buts par saison. » …

CT pour SOFOOT.com