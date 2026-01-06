 Aller au contenu principal
Yan Diomandé s’en « bat les couilles » de la concurrence à la CAN
information fournie par So Foot 06/01/2026 à 17:41

« Brésil ou pas, m’en bats les couilles. Ronaldinho, machin, chouette… Rien à foutre ! »

À la manière de Claude Makélélé, Yan Diomandé, l’ailier gauche ivoirien, n’a pas fait dans la dentelle au moment de définir ses ambitions pour la suite de la CAN 2025. « Venir, remporter la CAN et repartir avec la coupe » , a énoncé la révélation de 19 ans lors d’une interview donnée auprès du média ivoirien Actupeople.net . Et pour y parvenir, pas grand monde ni grand-chose ne l’inquiète. « On s’en bat les couilles de qui est en face de nous, on veut gagner les sept matchs. On va donner le meilleur. On n’est pas venus en figurants, on est venus gagner. »

CM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
