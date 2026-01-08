Le Real Madrid domine l'Atlético et rejoint le Barça en finale
Parfaitement lancé par un magnifique coup franc de Federico Valverde, le Real Madrid s'est emparé du derby madrilène (1-2) et s'est qualifié pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Pas assez tranchant, l'Atlético, qui s'est procuré de nombreuses occasions, pourra regretter son manque d'efficacité dans la zone de vérité.
Atlético 1-2 Real Madrid
Buts : Sørloth (58ᵉ) / Valverde (2ᵉ) et Rodrygo (55ᵉ)
Suite à la démonstration du FC Barcelone mercredi, le Real Madrid s’est emparé du derby madrilène face à l’Atlético pour rejoindre les Blaugranas en finale de la Supercoupe d’Espagne ce jeudi soir à Djeddah en Arabie saoudite (1-2). Sans se montrer dominants dans le jeu, les hommes de Xabi Alonso se sont montrés adroits devant les cages, contrairement aux Colchoneros. …
Par Thomas Morlec pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
