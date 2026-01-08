Ekitike forfait pour le choc face à Arsenal
Une arme en moins pour les Reds.
Pour le choc face à Arsenal en clôture de la 21ᵉ journée de Premier League ce jeudi soir, Liverpool sera privé de son attaquant le plus prolifique cette saison : Hugo Ekitike . L’international français, auteur de 11 buts cette saison (TCC), ne s’est toujours pas remis de sa blessure aux ischios-jambiers. Une absence qui fait d’autant plus mal qu’Arne Slot est déjà privé d’Alexander Isak (blessé) et de Mohamed Salah (CAN).…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
