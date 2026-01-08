Chevalier offre le Classique et le Trophée des champions au PSG

Au terme d'un match complètement fou et marqué par de nombreux rebondissements, il aura fallu attendre la séance de tirs aux buts à Koweït City pour décerner le 45e Trophée des champions au PSG, son 12e sur les 13 dernières éditions (2-2, 4-1 TAB). Cruel pour les Marseillais qui, malgré leur domination et leur folle remontée en fin de match, sont tombés sur un Lucas Chevalier en état de grâce.

PSG 2-2 (4-1 TAB) OM

Buts : Dembélé (12 e ), Ramos (90 e +5) pour les Parisiens // Greenwood (76 e ), Pacho (CSC, 87 e ) pour les Marseillais

Malgré une ambiance aussi étrange que feutrée en tribunes, on ne s’est pas ennuyé ce jeudi soir au Jaber al-Ahmad International Stadium. Malgré le manque d’intérêt général de cet énième Trophée des champions délocalisé et le boycott du déplacement par les supporters des deux camps, Parisiens comme Marseillais ont fait honneur à leurs hôtes koweïtiens et se sont livré une sacrée bataille, comme c’est souvent le cas entre les deux formations. Doté cette fois de ses meilleurs éléments, au contraire du Classique perdu au Vélodrome en septembre dernier (1-0), le PSG a plié (plus d’une fois), a rompu (par deux fois), mais s’adjuge finalement à Koweït City le 45 e Trophée des Champions de l’histoire au bout de la séance de pénaltys.…

Par François Goyet pour SOFOOT.com