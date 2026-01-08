Toulouse estomaqué par la suspension infligée à Emersonn

C’est le pompon sur la Garonne !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict sur les suspensions du week-end ce jeudi et, surprise, cela n’a pas plu à tout le monde. C’est le cas du Toulouse FC, qui a vu son joueur Emersonn écoper de trois matchs ferme pour un tacle sur Odsonne Édouard à la 23ᵉ minute contre Lens . Les Violets ont déploré cette décision par le biais d’un communiqué.…

TM pour SOFOOT.com