Toulouse estomaqué par la suspension infligée à Emersonn
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 20:42

C’est le pompon sur la Garonne !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict sur les suspensions du week-end ce jeudi et, surprise, cela n’a pas plu à tout le monde. C’est le cas du Toulouse FC, qui a vu son joueur Emersonn écoper de trois matchs ferme pour un tacle sur Odsonne Édouard à la 23ᵉ minute contre Lens . Les Violets ont déploré cette décision par le biais d’un communiqué.…

TM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

