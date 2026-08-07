Luca Zidane continue son tour des clubs d’Espagne

España, te quiero. Fraîchement de retour à l’entraînement après une Coupe du Monde où il aura fait parler de lui, Luca Zidane (28 ans) est sur le point de rejoindre Leganés . Selon le quotidien AS , un accord aurait été trouvé entre toutes les parties. Après deux saisons en Andalousie du côté de Grenade en Liga 2 , le gardien algérien va porter les couleurs d’une équipe de Madrid pour la troisième fois, mais toujours en seconde division.

L’Espagne, encore et toujours

Formé au Real Madrid , le fils cadet de Zizou avait découvert en 2019 la Cantabrie en prêt chez le Real Racing Club Santander. La saison suivante, il signait au Rayo Vallecano, club de la banlieue madrilène, avant de porter les couleurs d’Eibar, village du Pays basque.…

AC pour SOFOOT.com