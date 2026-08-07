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« Il est la honte du football » : des salariés de la FIFA dézinguent Gianni Infantino
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 11:04
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« Il est la honte du football » : des salariés de la FIFA dézinguent Gianni Infantino

« Il est la honte du football » : des salariés de la FIFA dézinguent Gianni Infantino

Alors que tout le monde lui tournait le dos, Gianni Infantino a vu certains collaborateurs faire volte face, dont son numéro 2 Mattias Grafström qui avait promis dans un mail destiné aux salariés de la FIFA que « les individus, les périodes d’instabilité et les épisodes malheureux passent » . Après une réunion de crise, l’instance internationale a publié un communiqué afin d’assurer le « plein soutien » de ce même Mattias Grafström, et de « l’administration de la FIFA » à leur boss.

Hallucination, prises de position, pas de destitution

En interne, ce n’est pas l’entière adhésion qui règne, mais plutôt l’hallucination collective. « On est fous. Au secours ! » , s’emporte auprès du Monde un salarié de l’institution du foot mondial obligée d’abandonner son projet de privatisation de la Coupe du monde après la fronde de plusieurs confédérations. « Grafström doit sa carrière à la FIFA à Infantino depuis 2016, c’est le serviteur du maître. Et Infantino doit 50 % de la stabilité de son siège à Grafström » , résume un ancien cadre de la maison, lui aussi sous couvert d’anonymat.…

NB pour SOFOOT.com

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