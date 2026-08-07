Un ancien titi continue sa route en Allemagne

Des titis qui continuent à bien s’exporter en Allemagne. Eric-Junior Dina-Ebimbe s’est officiellement engagé ce vendredi avec Schalke 04 jusqu’en 2031 . Selon Sky , les K önigsblauen ont dû lâcher pour 1 million d’euros pour le natif de Stains. Le joueur de 25 ans, formé au Paris Saint-Germain, viendra donc renforcer le milieu d’un Schalke, qui tentera de se maintenir en Bundesliga pour sa remontée dans l’élite du football allemand.

Une saison pleine à Brest

Bien qu’il appartenait jusqu’à présent à Francfort, Dina-Ebimbe a pu convaincre les dirigeants de son nouveau club grâce à une saison 2025-2026 complète à Brest, où il était prêté. Le milieu de terrain défensif avait pris part à 27 matchs sous les couleurs brestoises pour un très beau total de 5 buts . L’international camerounais pourra également se targuer d’une expérience de 4 saisons correctes du côté de Francfort, durant lesquelles il aura joué un total de 85 matchs pour les Aigles . Un joueur peu médiatisé en France mais toujours très régulier.…

ABS pour SOFOOT.com