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Mika Godts a-t-il fait ses adieux à l’Ajax ?
information fournie par So Foot 07/08/2026 à 10:57
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Mika Godts a-t-il fait ses adieux à l’Ajax ?

Mika Godts a-t-il fait ses adieux à l’Ajax ?

Ce n’est qu’un au revoir. La future probable recrue du Paris Saint-Germain, Mika Godts (21 ans), a potentiellement disputé son dernier match avec l’Ajax Amsterdam . Jeudi soir, les Néerlandais affrontaient les Irlandais de Shelbourne lors du match aller de 3e tour de qualification de Ligue Conférence. L’ailier, titulaire, a ouvert le score dès la 6 e minute de jeu sur un penalty qu’il a lui-même provoqué avant de voir sa deuxième tentative être arrêtée par le gardien adverse lors du second acte.

Paris repasse à l’attaque

Dans une Johan Cruijff Arena à guichet fermé comme souvent, le Belge, visiblement ému, a cédé sa place en fin de partie. Une standing ovation lui a été réservée par les supporters locaux, alertes des dernières nouvelles côté mercato.…

AC pour SOFOOT.com

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