Yan Diomandé au Real : c'est fait
Des sommes devenues banales. Ce jeudi 6 août, le Real Madrid a officialisé le transfert de Yan Diomandé. D’après El País, l’Ivoirien s’est engagé pour sept ans. Après plusieurs semaines de négociations avec le RB Leipzig, les Espagnols ont déboursé 125 millions d’euros et promis 15 de bonus pour s’offrir l’ailier qui foulait encore les pelouses d’universités américaines il y a un an et demi.
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