L’UEFA n’accepte pas les excuses d’Infantino

Gianni a dit pardon. L’UEFA a répondu non. Malgré le retrait du projet visant à vendre une partie des compétitions de la FIFA à des investisseurs privés et les excuses présentées mercredi, l’instance du football européen maintient sa menace de boycott des prochaines compétitions mondiales dans un communiqué transmis à l’AFP. Pour l’UEFA, l’abandon du projet ne suffit pas. L’instance réclame également la garantie que ce genre de tentative visant à « défigurer le football » ne se reproduira plus. Une condition qui n’a toujours pas été remplie selon elle. Le communiqué d’excuses de la FIFA « ne change donc rien » à sa position.

Le soutien des fédérations à Infantino convainc pas

À l’issue d’une réunion de crise organisée à Rabat ce mardi, plusieurs membres de la direction de la FIFA avaient pourtant réaffirmé leur « plein soutien » à Gianni Infantino. Pas de quoi attendrir l’UEFA, qui a évoqué une déclaration provenant de « quelques personnes employées par le président de la FIFA » , dont les carrières dépendraient de ses faveurs. L’instance européenne assure toujours avoir perdu confiance en Infantino et attend désormais des garanties concrètes avant de ranger la menace de boycott au placard. …

MJ pour SOFOOT.com