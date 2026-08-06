Le syndicat mondial des joueurs dénonce aussi Infantino

Tout sauf des sous-fif(res)pro ? Le syndicat international des joueurs suit le mouvement de fronde contre Gianni Infantino . Après le Canada, Mattias Grafström, le n-1 du boss, Arsène Wenger et la majorité de la planète foot, l’organisation dénonce elle aussi un « profond abus de pouvoir présidentiel » du « Rastignac du Valais » [voir So Foot n°235]. Selon elle, Infantino se devait de mettre un terme à son projet de FFE (FIFA Forward Enterprise), qui consistait à ouvrir des parts de la Coupe du monde à des actionnaires privés. C’était « inévitable » .

Demandes de « réformes de gouvernance »

Dans un communiqué, la FIFPRO plaide pour une « réforme profonde de la gouvernance » de la FIFA . « Soumettre la gouvernance du football à un examen critique ne constitue pas une attaque, » rappelle-t-elle quand même, signe que les temps ne sont pas au pluralisme à la FIFA. Le syndic demande d’instaurer une « obligation juridiquement contraignante d’associer les parties prenantes du football professionnel aux décisions de portée majeure » . Avant d’ajouter cette revendication : « des réformes de gouvernance et des réformes structurelles qui renderaient impossible, à l’avenir, qu’une seule personne puisse imposer unilatéralement des décisions au monde du football. » …

UL pour SOFOOT.com