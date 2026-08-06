Akliouche s'engage au PSG
Maghnétique Akliouche. Le PSG officialise le transfert de Maghnes Akliouche . Comme attendu, espéré et même rêvé pour certains, l’ailier de 24 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le champion d’Europe. En échange, Monaco récupère 50 millions d’euros dans la transaction. Comme Marco Asencio, Ángel Di María ou Amara Diané, l’international français, qui a participé à la Coupe du monde, portera le numéro 11.
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