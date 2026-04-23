Yamal ne rejouera plus avec le Barça cette saison

Un succès au goût amer. Le FC Barcelone s’en est remis à Lamine Yamal pour battre le Celta de Vigo lors de la 33 e journée de Liga, mercredi. Mais la pépite catalane, buteur sur penalty, a quitté ses partenaires après s’être blessé sur sa tentative victorieuse .

Une fin de saison en club, mais des espoirs pour le Mondial

Le Barça a officiellement annoncé le forfait de l’international espagnol de 18 ans pour le reste de la saison en club , sur ses réseaux sociaux, ce jeudi : « Les tests effectués ont confirmé que Lamine Yamal souffre d’une blessure biceps fémoral de la jambe gauche. Il suivra un plan de traitement conservateur et manquera le reste de la saison. » …

CT pour SOFOOT.com