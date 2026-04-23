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Le Real Madrid perd deux joueurs sur blessures
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 16:00

Le Real Madrid perd deux joueurs sur blessures

Le Real Madrid perd deux joueurs sur blessures

Au chaud jusqu’au Mondial. Alors que la blessure de Lamine Yamal enterre définitivement sa participation au Clasico le 10 mai prochain, deux joueurs de la Casa Blanca manqueront également le duel espagnol. Arda Güler et Éder Militão ont tiré sur la corde et souffrent tous les deux d’une lésion musculaire au biceps fémoral . La jambe droite est concernée pour le Turc, tandis que c’est la jambe gauche du Brésilien qui le handicape.

Parte médico de Güler.…

TC pour SOFOOT.com

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