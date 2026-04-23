L'Italie à la place de l'Iran au Mondial ? Le ministre des Sports italien s'en mêle

L'Italie à la place de l'Iran au Mondial ? Le ministre des Sports italien s'en mêle

Le feuilleton du printemps. L’Italie , éliminée en barrages de la Coupe du monde 2026, ne voyagera pas en Amérique du Nord pour la grande fête estivale du football. Mais un proche de Donald Trump aimerait bien que la sélection, quadruple championne du monde, participe au tournoi à la place de l’Iran.

« On se qualifie sur le terrain »

Cependant, Andrea Abodi , le ministre des Sports et de la jeunesse italienne, ne veut pas entendre parler d’une présence de la Nazionale à ce Mondial . « Tout d’abord, ce n’est pas possible. Ensuite, ce n’est pas approprié. Je ne sais pas ce qui prime. On se qualifie sur le terrain » , affirme l’homme politique ce jeudi, comme le rapporte LaPresse .…

CT pour SOFOOT.com