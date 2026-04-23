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Luis Enrique est triste pour le FC Nantes... et les Girondins de Bordeaux
information fournie par So Foot 23/04/2026 à 14:52

Luis Enrique est triste pour le FC Nantes... et les Girondins de Bordeaux

Luis Enrique est triste pour le FC Nantes... et les Girondins de Bordeaux

Luis Enrique connaît ses classiques. Interrogé en conférence de presse sur la situation difficile du FC Nantes – qui file tout droit vers la relégation en Ligue 2 – à l’issue de la victoire parisienne face aux Canaris (3-0) ce mercredi soir, le coach espagnol a adressé ses pensées au club nantais… mais aussi à deux autres monuments du football français en difficulté .

« Quand tu vas à Nantes, c’est spécial »

« C’est typique, il y a toujours dans les championnats une équipe avec une histoire importante en difficulté. C’est comme ça le football de haut niveau , a d’abord concédé Luis Enrique, réaliste. Mais c’est vrai que quand tu vas à Nantes et que tu joues à l’extérieur, dans leur stade avec toute cette ambiance, c’est particulier, c’est spécial. Mais il y a des équipes qui sont en Ligue 2 et que je voudrais voir en Ligue 1 comme Saint-Étienne, qui est un club historique, ou Bordeaux aussi ! Il y a beaucoup d’équipes qui cherchent à retrouver la Ligue 1 et c’est dommage pour ces équipes qui ne le peuvent pas. Mais c’est comme ça, il faut l’accepter. »

VM pour SOFOOT.com

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