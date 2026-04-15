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Yamal, Cherki, Zaïre-Emery : qui sont les meilleurs jeunes joueurs du monde ?
information fournie par So Foot 15/04/2026 à 17:15

Yamal, Cherki, Zaïre-Emery : qui sont les meilleurs jeunes joueurs du monde ?

Yamal, Cherki, Zaïre-Emery : qui sont les meilleurs jeunes joueurs du monde ?

Le facteur va être en burn-out. Dans sa nouvelle lettre hebdomadaire, le CIES, l’observatoire du football, classe les meilleurs joueurs de champ U23. Roulement de tambours,… Celui qui occupe la première place est… Lamine Yamal . Youhou, on est tous étonnés.

Pour classer ces wonderkids , le CIES utilise plusieurs critères : les performances Impect, le niveau des matchs disputés, les résultats et le taux d’emploi.…

EA pour SOFOOT.com

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