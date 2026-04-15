Manchester United devra encore faire sans Harry Maguire

Manchester United sera encore orphelin de l’un des meilleurs défenseurs du monde. Suspendu pour la réception de Leeds en Premier League lundi dernier, Harry Maguire voit la sanction prolongée pour le match contre Chelsea (samedi, 21 heures). La Fédération anglaise de football (FA) a annoncé, ce mercredi, que le joueur des Red Devils écope d’une amende de 30 000 livres sterling .

Un comportement inapproprié

La double peine pour Maguire est est relative au faits survenus lors de la confrontation entre Manchester United et Bournemouth (2-2), le 20 mars dernier en championnat. L’international anglais a reçu un carton rouge après avoir commis une faute sur Evanilson .…

CT pour SOFOOT.com