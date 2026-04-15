Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?

Quels joueurs du Bayern Munich et du Real Madrid peuvent être suspendus face au PSG ?

Une liste de courses. Le 28 avril prochain au Parc des Princes et le 6 mai à l’extérieur, le Paris Saint Germain affrontera le Bayern Munich ou le Real Madrid en demi-finale de Ligue des champions. L’adversaire du club de la capitale sera connu ce soir en fonction du résultat du quart de finale entre deux institutions habituées aux joutes européennes. Plusieurs joueurs de ces deux équipes sont sous le coup d’une suspension et pourraient être absents au match aller contre le PSG.

Neuer, Mbappé et Vinicius notamment concernés

Chez les Bavarois, favoris depuis leur victoire 2-1 à l’aller, c’est le cas du maladroit Dayot Upamecano, du coupeur de jambe Jonathan Tah, du cyborg Manuel Neuer et de l’aspirateur Konrad Laimer. …

MBC pour SOFOOT.com