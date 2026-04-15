Lionel Messi poursuivi en justice pour ne pas avoir joué un match avec l’Argentine

Lionel Messi poursuivi en justice pour ne pas avoir joué un match avec l’Argentine

Rends l’argent, Leo. Selon The Sun , la société américaine VID , organisatrice d’événements sportifs, a saisi la justice pour poursuivre Lionel Messi et la sélection argentine en raison d’une rupture de contrat présumée.

La société affirme avoir essuyé des pertes de plusieurs millions de dollars à la suite de la non-participation du petit génie à un match amical contre le Venezuela, le 10 octobre dernier à Miami. Une clause avait pourtant été négociée entre les différentes parties, puisque l’Argentin aurait dû, selon les termes du contrat, jouer au moins une demi-heure lors de la rencontre.…

TC pour SOFOOT.com