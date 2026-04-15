Lionel Messi poursuivi en justice pour ne pas avoir joué un match avec l’Argentine
Rends l’argent, Leo. Selon The Sun , la société américaine VID , organisatrice d’événements sportifs, a saisi la justice pour poursuivre Lionel Messi et la sélection argentine en raison d’une rupture de contrat présumée.
La société affirme avoir essuyé des pertes de plusieurs millions de dollars à la suite de la non-participation du petit génie à un match amical contre le Venezuela, le 10 octobre dernier à Miami. Une clause avait pourtant été négociée entre les différentes parties, puisque l’Argentin aurait dû, selon les termes du contrat, jouer au moins une demi-heure lors de la rencontre.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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