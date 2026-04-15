Un club de Ligue 1 co-organise un job dating

Yoann Gourcuff aurait adoré y participer. Ce jeudi 16 avril de 11h à 18h, le Stade Brestois co-organise un job-dating en partenariat avec le CHU de Brest. Le complexe hospitalier pourvoit 1000 postes en CDD et CD1 sur plus de 250 métiers différents. Le métier de footballeur n’est malheureusement pas proposé par le CHU donc aucun interêt de ramener son CV avec des expériences de latéral en Régional 2.

Un emploi en Bretagne, ça vous gagne

Dans leur flyer pour annoncer l’événement, les Ty-Zefs l’assurent, il n’y aura pas d’agents prêts à plumer les candidats puisque « les chercheurs d’emplois rencontreront directement les équipes et les recruteurs dans un cadre convivial et accessible à tous. » En bref, un espace aussi ouvert que la défense d’Eric Roy lors de la défaite des Brestois 3-0 contre Auxerre. Pour les personnes intéressées en recherche d’un emploi ou en reconversion, rendez-vous à l’atelier du club, 16 rue de Quimper à Brest !…

MBC pour SOFOOT.com