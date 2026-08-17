Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine
Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari .
D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une piscine du quartier de Costa Smeralda avant que le drame ne se produise et qu’il soit conduit à l’hôpital. Dans un communiqué, Cagliari appelle au « respect de sa vie privée » et assure « rester en contact avec le staff médical et la famille du joueur ». …
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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