Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine

Yael Trepy, joueur français de Cagliari, en soins intensifs après un accident dans une piscine

Le club italien de Cagliari a annoncé ce lundi que Yael Trepy, jeune joueur français de 20 ans et natif de Villeneuve-Saint-Georges, a été admis en soins intensifs à l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari .

D’après Sky Sports, l’attaquant se trouvait dans une piscine du quartier de Costa Smeralda avant que le drame ne se produise et qu’il soit conduit à l’hôpital. Dans un communiqué, Cagliari appelle au « respect de sa vie privée » et assure « rester en contact avec le staff médical et la famille du joueur ». …

ABS pour SOFOOT.com