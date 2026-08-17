Le quadruplé exceptionnel du Messi du Cécifoot à l'Euro

C’est ce qu’on appelle une belle entrée en matière. L’équipe de France de Cécifoot, tenante du titre, a parfaitement réussi son premier match du championnat d’Europe en battant l’Angleterre 4-1… grâce à un quadruplé de Frédéric Villeroux . Le Messi du Cécifoot, âgé de 43 ans, a régalé lundi à Strasbourg avec des buts exceptionnels en solitaire.

Un départ du milieu de terrain, deux défenseurs dribblés et une frappe entre les jambes du gardien pour le 2-0. Un départ de son camp, un 360° sur lui-même après avoir éliminé ses adversaire pour le 3-1. Ou encore un slalom dans la défense et une frappe du droit pour achever les Anglais avec le 4-1.…

LL pour SOFOOT.com