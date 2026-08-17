Lille donne des nouvelles de Giroud après sa blessure

Plus de peur que de mal. Deux jours après la sortie sur blessure d’Olivier Giroud contre Everton en match de préparation, Lille a donné des nouvelles de son attaquant. Et les supporters des Dogues peuvent souffler, elles sont bonnes ! Pour rappel, le Français qui fêtera ses 40 ans fin septembre s’était plaint d’une blessure au niveau du genou après un duel et une mauvais réception et avait dû céder sa place dès la vingtième minute.

« Olivier Giroud a passé ce jour des examens médicaux complémentaires. Les résultats sont rassurants. Les conséquences du choc subi sont donc bénignes et ne requièrent pas d’indisponibilité prolongée » , a écrit le club nordiste lundi soir dans un communiqué.…

LL pour SOFOOT.com